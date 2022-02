Cyberaanval in de haven: Antwerps parket start onderzoek, Nederland vermoedt geen gecoördineerde aanval

Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar de cyberaanval zondag bij de Gentse haventerminalbeheerder SEA-Invest. Daardoor lagen activiteiten in hun terminals wereldwijd zo goed als stil. Verschillende havenbedrijven in België, Nederland en Duitsland werden getroffen. Toch lijkt het volgens het Nederlandse Nationaal Cyber Security Centrum niet om een gecoördineerde aanval te gaan, maar om één met een crimineel motief.