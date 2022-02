Huis geraakt licht beschadigd na nieuwe ontploffing in Deurne

Rond 1.40 uur was er een luide knal te horen in de Van Dornestraat in Deurne. Door een explosie raakte de voordeur van een huis licht beschadigd.

Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse voor een onderzoek. De straat werd een tijd lang afgesloten. Uit de vaststellingen is gebleken dat het om een zelfgemaakte brandbom gaat, een soort molotovcocktail, meldt het parket van Antwerpen. De daders worden nog opgespoord.