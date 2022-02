Noord-Ierse premier neemt ontslag uit onvrede met Brexitregels over douanecontroles in Noord-Ierse havens

In Noord-Ierland, een deel van het Verenigd Koninkrijk, heeft premier Paul Givan zijn ontslag aangekondigd. Givan is lid van de Britsgezinde partij DUP en die kan zich niet vinden in het protocol over Noord-Ierland dat de Britse regering met de Europese Unie heeft gesloten. Het ontslag komt een dag nadat de Noord-Ierse minister van Landbouw ermee gedreigd had om douanecontroles in de Noord-Ierse havens stop te zetten, een essentieel onderdeel van dat protocol.