"Geen geld meer voor nieuwe atlassen of stoelen": ook scholen in moeilijkheden door stijgende energieprijzen

Deze factuur komt bovenop het koopkrachtverlies dat scholen al lijden door verschillende besparingen op de werkingsbudgetten in de vorige en de huidige legislaturen. Zo besliste de Vlaamse regering dat de werkingsmiddelen in het secundair onderwijs tijdens deze legislatuur maar voor 60% geïndexeerd zouden worden. Stefan De Weerdt:" De werkingsmiddelen blijven quasi hetzelfde, ondanks de stijgende vaste kosten (licht, energie,...). Voor het welzijn van onze leerlingen en personeel kunnen en willen we hier niet op besparen, maar dit betekent wel dat we andere innovatieve investeringen moeten uitstellen om de school draaiende te houden. Wij zijn een technische school en als we studenten willen voorbereiden op het bedrijfsleven, dan moeten we investeren in nieuwe technologie en machines. Die hebben sowieso een hoge kostprijs. Daarom proberen we jaarlijks geld te sparen om ze uiteindelijk aan te kopen. Dat gaat nu helaas niet meer."