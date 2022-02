Opnieuw school in Beringen dicht door stabiliteitsproblemen

"We kaarten al langer aan dat er vanuit de Vlaamse overheid te weinig middelen voorzien worden voor schoolinfrastructuur", zegt Anne Smeyers, algemeen directeur van GO! Scholengroep Xpert. "Uit een onderzoek bij het GO! blijkt hoe groot de onderfinanciering werkelijk is, namelijk één op vier. Met andere woorden, voor elke euro die het GO! krijgt, hebben we eigenlijk 4 euro nodig om ons patrimonium op een aanvaardbaar niveau te brengen en te houden."