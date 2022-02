Halle pakt sluikstorters en drugsgebruikers aan sportcomplex De Bres aan: "Speeltijd is voorbij"

Het sportdomein, met ondermeer een atletiekpiste en een skatepark, wordt de komende tijd extra in de gaten gehouden. "We hebben de afgelopen twee maanden zo'n 3000 stukken zwerfvuil opgeruimd", vertelt burgemeester Marc Snoeck (Vooruit). “Daarnaast stelden we ook nog andere overlast vast zoals wildplassen en het gebruik van softdrugs. We willen streng optreden en een duidelijk signaal geven. Wie betrapt wordt riskeert een GAS-boete.”



Daarnaast wilt Halle ook extra inzetten op preventie. "De site wordt dagelijks schoongemaakt. We gaan ook doelgericht communiceren en er komen blikvangers aan het skatepark", aldus nog de burgemeester. De stad zal daarvoor samenwerken met verschillende sportclubs die van de infrastructuur gebruik maken.