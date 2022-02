Poolse president wil tuchtkamer bij Hooggerechtshof "afschaffen" wegens rel met EU, maar wantrouwen blijft groot

Ook in een ander conflict met de Europese Unie is het een en ander in beweging gekomen. Polen en Tsjechië hebben namelijk een akkoord bereikt over de omstreden Poolse bruinkoolmijn in Turow, vlak bij de Tsjechische grens, die het grondwater en ook het drinkwater van veel Tsjechen vervuilt.

Er is afgesproken dat Polen een barrière zal bouwen die moet voorkomen dat Tsjechië nog last ondervindt van de mijn. Als er na afronding van de barrière toch vervuild water in Tsjechië terechtkomt, moet de mijn alsnog dicht. In ruil trekt Tsjechië de zaak die het bij het Europees Hof van Justitie heeft aangespannen, weer in. Polen betaalt bovendien 45 miljoen euro schadevergoeding, weliswaar 5 miljoen minder dan Tsjechië eerder had gevraagd. De Poolse premier Morawiecki sprak van een nieuw hoofdstuk in de relatie met Tsjechië.