Politie verspreidt opsporingsbericht na dubbele moordpoging in Brusselse speeltuin

Het Brusselse parket voert een gerechtelijk onderzoek naar een dubbele moordpoging. Twee jongemannen werden op een speeltuin tussen enkele woonblokken in het centrum van de hoofdstad beschoten en raakten daarbij gewond. “Hun toestand is intussen stabiel”, meldt het parket.

De feiten speelden zich af aan een gebouwencomplex tussen de Papenvest en de Grootsermentstraat in Brussel. Twee jongemannen werden er in de nacht van dinsdag op woensdag geraakt bij een schietpartij kort voor half één ’s nachts. Volgens de politie, die een opsporingsbericht verspreidde, vluchtten twee verdachten in de richting van de Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat op een scooter die vlakbij geparkeerd stond. “Het parket heeft na de schietpartij een specialist in vuurwapens aangesteld en een onderzoeksrechter gevorderd voor poging tot moord” zegt woordvoerster Willemien Baert. "De slachtoffers zijn intussen stabiel. De aanleiding van de feiten is nog niet gekend. Het onderzoek loopt volop om de precieze omstandigheden te achterhalen."