In Jupille, bij Luik, is de populaire Waalse Tiktokker Luca Pisciotto doodgestoken. De jongen van 22 kwam in een ruzie terecht tussen zijn moeder en haar vroegere vriend. Die laatste stak Pisciotto met een mes dood. De ex-vriend ging eerst op de vlucht, maar gaf zichzelf later aan bij de politie. Pisciotto was een populaire breakdancer. Op TikTok had Pisciotto maar liefst 1,6 miljoen volgers.