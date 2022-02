Buurtprotest tegen afbraak van oude jongensschool in Grimbergen zwelt aan: "Dit is een aanslag"

“Als dit gebouw verdwijnt, zou dat een aanslag zijn op de schoonheid van onze gemeente", vindt Aurélie. "Het gebouw staat trouwens op een lijst van Onroerend Erfgoed. Vlaanderen erkent dus dat het schoolgebouw een historische erfgoedwaarde heeft. Het is erkend als één van de mooiste dorpskernen van Vaanderen. Dus vragen we dat het gebouw of minstens de gevel bewaard blijven in het nieuwe project."

De voormalige jongensschool uit 1905 is, samen met het aanpalende gemeentehuis en de onderwijzerswoning, erkend als "vastgesteld bouwkundig erfgoed". Concreet betekent dat dat het gebouw niet beschermd is, maar dat er wel een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd als er plannen zijn om het gebouw te slopen. De gemeente diende die aanvraag begin dit jaar in en sindsdien loopt er een openbaar onderzoek dat vandaag afloopt. Iedereen mag opmerkingen of bezwaren indienen bij het Omgevingsloket (projectnummer OMV_2021145943) of het gemeentebestuur. Tot nu toe hebben twee mensen online een bezwaarschrift ingediend. (lees verder onder de foto)