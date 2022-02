Marokko houdt adem in: 5-jarige Rayan zit vast in waterput op 35m diepte, smartphone aan touw filmt dat hij nog leeft

Er is nog niet heel veel bekend over de reddingsactie die zich afspeelt in het dorp Tamorot, in de noordelijke provincie Chefchaouen. Daar is Rayan - in voorlopig onduidelijke omstandigheden - in een waterput terechtgekomen. "Hij (Rayan, red.) blijft normaal de hele tijd bij mij.... Toen ik hem niet vond, dacht ik meteen dat hij in een put was gevallen", laat zijn moeder ontredderd op tv weten.



De jongen zit er zeker al sinds dinsdag vast op 35 meter diepte. De put zelf zou 60 meter diep zijn met een uitermate smalle schacht. De breedte ervan: 50 cm. Wat het voor volwassen reddingswerkers lastig maakt zich een weg te banen naar de kleuter. Bovendien is er op die diepte een tekort aan zuurstof. Een lokale bron meldt dat er in de put nu luchttoevoer voorzien is om de overlevingskansen van de kleuter te vergroten.



Rayan zelf zou nog leven. Met een touw is voedsel, drank en een smartphone gebracht tot bij hem. Op beelden van de smartphone is af te leiden dat de jongen gewond is - zijn gezicht is bebloed - maar wel nog ademt en beweegt. Die opnames worden massaal gedeeld op Marokkaanse sociale media en brachten het verhaal ook onder de aandacht van internationale media.



Bekijk hier beelden van de reddingsactie: