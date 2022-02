Jongeman (26) die steward KV Kortrijk in ziekenhuis sloeg, is opgepakt

Ondertussen laat KVK weten er alles aan gedaan te hebben om gisterenavond géén Antwerp-supporters toe te laten in het Guldensporenstadion. Die supporters zijn volgens KVK echt wel door de mazen van het net geglipt. Want sowieso kunnen supporters online enkel met een geregistreerd account tickets kopen. En ook aan het loket moeten ze hun persoonsgegevens doorgeven. De club én de politie screenen daar samen de kopers.

En we hebben voor deze wedstrijd ook ingegrepen, zegt algemeen manager van KV Kortrijk Matthias Leterme. "Zo zijn er voor de wedstrijd van gisteren een 50-tal mensen geweerd uit het stadion. Die tickets hebben we geannuleerd. In dit specifieke geval gaat het over een vijftal supporters die zich ge-out hebben als Antwerp-supporters. Zij hebben de wedstrijd bijgewoond op uitnodiging van één van onze partners, een nationale partner. Wij betreuren absoluut de incidenten en we gaan verder blijven werken om dit in de toekomst te vermijden."