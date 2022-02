85 procent van Vlaamse kleuters beheerst voldoende Nederlands om aan eerste leerjaar te beginnen

Ook in de steden ligt het aantal kleuters dat een groene code kreeg lager dan het gemiddelde. In Antwerpen is dat nog geen 72 procent, in Gent 79.

De taalachtergrond van de geteste kleuters is een belangrijke factoren. In de centrumsteden zijn er bijvoorbeeld meer kleuters die een andere thuistaal hebben dan het Nederlands, en daardoor mogelijk minder taalvaardig zijn in het Nederlands. In scholen met veel kinderen die een andere thuistaal hebben, heeft 30 procent extra ondersteuning nodig. In en rond Brussel heb je ook de invloed van het aantal Franstaligen.