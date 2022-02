Sergio Mattarella (80) wou eindelijk met pensioen, maar volgt nu toch zichzelf op als president van Italië

Maffiamoord lag aan de basis van Mattarella's stap naar de politiek

Veel Italianen zijn intussen opgelucht dat Sergio Mattarella op post blijft. De voorbije zeven jaar groeide hij uit tot de meest geliefde politicus van het land, door velen gezien als een baken van rust en stabiliteit in een roerig politiek landschap.

Mattarella zelf leek echter, op zijn 80e, te snakken naar een rustiger leven buiten de politiek. Dat hij überhaupt in de politiek is terechtgekomen, was trouwens ook al ingegeven door -dramatische- omstandigheden. Op 6 januari 1980 werd zijn broer Piersanti Mattarella, gouverneur van de regio Sicilië, in zijn auto doodgeschoten door de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia. Een foto van die dag toont hoe de latere president van Italië zijn bebloede broer uit de auto trekt.

Na de moord op Piersanti besliste Sergio Mattarella, dan hoogleraar in de rechten, om in de voetsporen van zijn broer te treden. En niet alleen in die van zijn broer: ook vader Bernardo Mattarella was een politiek zwaargewicht. Hij was een van de oprichters van de christendemocratische partij (DC) in Italië en meermaals minister in de nationale regering.

Ook Sergio Mattarella begon zijn politieke loopbaan binnen de DC, waar hij deel uitmaakte van de linkervleugel. Hij werd meermaals minister. Na de val van de DC door veelvuldige corruptieschandalen schoof hij verder op naar links. Hij was in 2007 een van de oprichters van de Partito Democratico, de partij van gewezen premiers Matteo Renzi en Paolo Gentiloni.

In 2015 droeg Renzi Mattarella voor als staatshoofd. Hij volgde Giorgio Napolitano op als twaalfde president van Italië. In die hoedanigheid wist hij de voorbije jaren meer dan één politieke crisis te bezweren. Vorig jaar, middenin de coronacrisis, benoemde hij na de val van regering-Conte technocraat Mario Draghi tot premier. Nu was het Draghi die Mattarella vroeg om aan te blijven als president.