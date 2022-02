TikTokster verliest miljoen volgers nadat ze beschuldigd werd door mannelijke influencer van wangedrag

Mae reageert in een uitgebreide blogpost "Reflections from an 18-year old me" waarin ze Wright duidelijk een "voormalige vriend" noemt en spreekt van een "vergiftigd web van beschuldigingen". Ze schetst hoe het ooit begon met Wright, namelijk op haar 16e met het maken van video's voor de populaire app TikTok. "Mensen merkten een vonk tussen ons op. (...) We werden in een dolle, opwindende relatie geworpen want het publiek vroeg erom. We konden niet genoeg video's samen maken", schrijft ze in haar versie van het verhaal.



De manier waarop Wright en Mae met elkaar op beeld omgingen, deed sterk een liefdesrelatie vermoeden. En Mae begon daadwerkelijk iets te voelen voor Wright. "Ergens onderweg, en niet meer wetend wat echt of nep was, raakte ik verliefd op hem", besluit ze.



De twee spraken blijkbaar ook onderling af om de waarheid vaag te houden in interviews. "We spraken achter de schermen af om vrienden te zijn, en de volgende dag vrijden we elkaar op voor de camera."