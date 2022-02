Sint-Niklazenaars betalen binnenkort met een digitale stadsmunt: de "Sengzen"

Het is nog even wachten voor de Sint-Niklazenaars op de digitale stadsmunt. Vanaf 14 maart is er een app waarmee die kan opgeladen worden. "Als een burger bij een lokale handelaar met euro's betaalt, dan krijgt die een bepaald percentage van dat bedrag terug in Sengzen. Dat gebeurt via een QR-code. De centen zullen op een persoonlijke account staan." Meer informatie zal te vinden zijn op de website van de stad Sint-Niklaas. Vanaf 19 maart zullen de stadsmunten officieel te verdienen zijn.

Het project is een samenwerking tussen EFRO, Europa, VLAIO en de Provincie Oost-Vlaanderen.