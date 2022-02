Slagbomen moeten sluipverkeer bij wegenwerken vermijden in Sinaai bij Sint-Niklaas

Het systeem registreert enkele telefoonnummers die een code krijgen. Als ze me met die code inbellen, gaan voor hen de slagbomen in de lucht. "Dat zijn onder andere de hulpdiensten, bussen van De Lijn, landbouwers, enkele handelaars etc. Daarnaast onderzoeken we of we toegang kunnen geven aan inwoners die echt dagelijks deze route moeten nemen naar hun werk", aldus Cooreman.