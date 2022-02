Speler en assistent-trainer STVV door bestuur gestraft voor wangedrag naar supporters toe

Naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag, na de wedstrijd tegen Charleroi, was er gisteren een overleg tussen een delegatie van STVV en een dozijn vertegenwoordigers van de supporters. Het was ook de bedoeling dat Pius en Schmitt zich daar zouden komen excuseren. Maar uiteindelijk zijn ze niet komen opdagen. "Dat was ook niet de hoofdzaak", zegt Mike Swijsen, voorzitter van de overkoepelende supportersvereniging. "Wij eisten een straf. Als supporters zich misdragen krijgen ze ook een straf of stadionverbod. Het bestuur heeft aangegeven dat het gedrag inderdaad niet gepast was voor om het even welke voetbalclub en dat er een gepaste sanctie zou volgen."