Spookrijder komt om het leven op E313 in Hasselt

Momenteel zijn er geen aanwijzingen dat de spookrijder dronken achter het stuur zat. "Daar hebben we momenteel geen tekenen van", gaat Peeters verder. "Een moment van onachtzaamheid is zeker niet uit te sluiten. Wat we wél kunnen uitsluiten is de piste van een wanhoopsdaad. Er is geen enkel element dat daar op zou wijzen." De politie kreeg gisteren verschillende oproepen binnen van passanten, die de spookrijder hebben gezien. "Het gaat om 7 mensen, die gaan we nog contacteren. We hopen dat we aan de hand van hun verklaringen meer duidelijkheid kunnen scheppen."