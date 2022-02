Klasgenoten laten vriendin in quarantaine elke minuut op school meebeleven: "Nemen laptop mee op speelplaats"

Naar school gaan is een belangrijk sociaal gebeuren, veel meer dan alleen lessen volgen. Dat bewijzen vriendinnen van Elena Opgenhaffen uit Sint-Niklaas, die momenteel in quarantaine zit. Haar klasvriendinnen Fien en Soetkin wilden de quarantaine iets dragelijker maken en nemen Elena de hele dag mee via de laptop: van de klas naar de speelplaats tot in de refter.

Dat wordt wel vaker gedaan in het St-Jozef Klein Seminarie in Sint-Niklaas, zegt directeur Bernard Jadoul. "Elke dag haalt een verantwoordelijke een laptop op die in verbinding staat met een leerling thuis", legt Jadoul uit. "Zij zetten die dan aan tijdens de lessen, maar het gebeurt dat we die laptops ook op de speelplaats en zelfs in de refter terugzien. Terwijl zij dan hun boterhammen opeten in de refter van de school, eet de leerling van thuis uit mee. Zo blijven ze toch wat verbonden, ook buiten de lessen."

