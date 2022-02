Treinverkeer in Denderleeuw uur lang onderbroken door obus: "Projectiel lag vlak bij de sporen"

Rond 13.45u werd op politiebevel het station van Denderleeuw ontruimd omdat er vlak bij de sporen, bij graafwerken, een obus uit de Eerste Wereldoorlog werd teruggevonden. "Dat gebeurt wel vaker, want het station was een geliefd doelwit van de Duitsers. Op deze lijn passeerden immers ook munitietransporten", verklaart Wim Van Vaerenbergh van de politie. Het zekere werd voor het onzekere genomen: er werd een veiligheidszone ingesteld en het treinverkeer werd er stilgelegd. Een klein uur later kon het verkeer hervatten. De ontmijningsdienst had het obus intussen weggehaald en zal het later op een veilige locatie onklaar maken.

