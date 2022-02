Turkse president Erdogan toont zich in Kiev bereid om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne

In het rijtje buitenlandse leiders dat deze week op bezoek is in Oekraïne om de oplopende spanning met Rusland te bespreken, is het vandaag de beurt aan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Hij zit in een interessante positie om op te treden als bemiddelaar in het conflict, en heeft Oekraïne en Rusland uitgenodigd voor gesprekken in Turkije. Turkije heeft nauwe banden met beide landen, en is bovendien ook lid van de NAVO.