Jongen van 12 zwaargewond na aanrijding met auto in Ordingen bij Sint-Truiden

Op de gewestweg N79 geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken deed de nodige vaststellingen. Het parket van Limburg stuurde een verkeersdeskundige naar de plaats van de aanrijding om de omstandigheden te onderzoeken. De bestuurder had geen alcohol of andere drugs in zijn lichaam. De straat werd lokaal volledig afgesloten.