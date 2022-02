Twee nauwe medewerkers van Britse premier Boris Johnson nemen ontslag

Het hoofd van de beleidscel Munira Mirza is opgestapt omdat ze het niet eens is met de wijze waarop Boris Johnson de leider van de oppositie persoonlijk had aangevallen na de vernietigende kritiek op de feestjes in de ambtswoning van de premier.



Niet veel later werd het ontslag van Jack Doyle aangekondigd. Doyle was de directeur communicatie van Johnson. De Britse premier staat onder zware druk van zijn eigen parlementaire fractie om te tonen dat hij het roer kan omgooien.

De voorbije weken kwam Boris Johnson zwaar onder vuur te liggen omdat hij en zijn medewerkers de coronamaatregelen in het land met de voeten hebben getreden. Na de publicatie van het "Partygate"-rapport over lockdownfeestjes in zijn ambtswoning, heeft Johnson zich verontschuldigd, maar opstappen wil hij niet.