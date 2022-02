UHasselt-onderzoekers krijgen 525.000 euro van Stichting Alzheimer Onderzoek

Naast het motiveren tot bewegen hoopt Spildooren met de trainingstherapie ook te kunnen bewijzen dat het kinesisten in woonzorgcentra kan ontlasten. “Omdat er in Belgische woonzorgcentra meestal erg weinig kinesitherapeuten zijn, is individuele begeleiding vrijwel onhaalbaar. Tijdens dit onderzoek maken we daarom een kosten-baten analyse. Want door meer te bewegen aan deze matige intensiteit, zal de spierkracht en hopelijk de zelfredzaamheid van de bewoners verbeteren.”