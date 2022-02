Universitair Ziekenhuis Antwerpen ontslaat Nederlandse oncoloog na grensoverschrijdend seksueel gedrag

Een Nederlandse oncoloog is door de medische tuchtraad in zijn eigen land uit zijn ambt als arts ontheven. De strenge straf was een gevolg van verschillende klachten van verpleegsters over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Praktijken die ondanks waarschuwingen maar bleven duren. Sinds mei vorig jaar was de bewuste oncoloog vertrokken uit Nederland en aan de slag gegaan in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. "De oncoloog reageerde op een vacature en leek ons erg bekwaam. Bovendien kon hij een attest van goed gedrag en zeden voorleggen", reageert prof. dr. Marc Peeters, de CEO van het UZA op Radio 2 Antwerpen.