MothsMatter moet de mot een beter imago bezorgen: "Het zijn prachtige kleurrijke vlinders"

Zeg niet mot maar nachtvlinder. Wim Veraghtert maakt deel uit van de vlinderwerkgroep van Natuurpunt. Hij is dolenthousiast over de Britse campagne #MothsMatter van het Butterfly Conservation. "Motten zijn eigenlijk vlinders. Alleen heeft 'mot' een negatieve bijklank. Mensen denken aan beestjes die gaten maken in kleding of aan de buxusmot. Die reputatie is volledig onterecht. Er zijn nog vele honderden soorten die helemaal niets verkeerds doen. Er zijn ook gele, oranje en groene motten met zeer mooie patronen. Spijtig genoeg zien we die niet zo vaak doordat ze 's nachts rondvliegen." Prachtige foto's vind je onderaan dit artikel.