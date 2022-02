Vikingboot die door Genkse jongeren werd gebouwd, staat te koop

De boot is 10 meter lang en 2,5 meter breed. "De boot moet onderhouden worden, moet in en uit het water gehaald worden en je moet een hangar huren. Die hoge kosten zijn niet te onderschatten", vertelt Duchateau. "Ook de begeleiding tijdens de vaarten neemt te veel tijd in beslag en je moet telkens iemand met een vaarbewijs beschikbaar hebben. Helaas kunnen we dit als vzw niet langer blijven dragen en hebben we met pijn in het hart besloten dit project af te sluiten en de vikingboot te verkopen."