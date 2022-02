Vissers vinden levende, zwangere bruinvis op strand van Oostende: "Hopelijk redt het baby'tje het ook" 

Ondertussen kreeg de bruinvis al de nodige verzorging en is er een echografie genomen. "Volgens de dierenarts gaat het om een grote foetus. Hoe goed of slecht de gezondheid van het moederdier is, zullen de bloedwaarden moeten uitwijzen. Uitwendig is dat moeilijk te zien. Het is altijd een dubbeltje op zijn kant. Mogelijks wordt het dier nog overgeplaatst naar een meer gespecialiseerd centrum in Goes in Nederland. Als ze het redt, zou het een primeur zijn. Nog nooit eerder hebben we een zwangere bruinvis kunnen redden.”

Als de moeder het niet zou halen, dan is het ook niet mogelijk om de foetus te laten overleven.