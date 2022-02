Vleermuizen dwarsbomen definitief plannen voor nieuw sportcomplex Maarkedal: "30 jaar onderzoek voor niets, een mokerslag" 

Meirhaeghe is zwaar ontgoocheld: "Het is een ramp voor de voetballende jeugd in Maarkedal. De gemeente Maarkedal wilde op de bestaande site boven de Kortekeer een nieuw sportpark laten bouwen. Er zouden voetbalvelden, padelterreinen en een Finse piste komen. Zouden, want de plannen worden weer opgeborgen. "Er zouden enkele verlichtingspalen geïnstalleerd worden om het voetbalveld te verlichten, maar er zitten vleermuizen in de buurt. De habitat van de vleermuizen wordt aangetast omdat er verlichting zou komen wanneer het nog donker is, dat kon niet volgens Natuur & Bos", legt de schepen uit.

Daarnaast waren ook de plannen voor de waterinfiltratie niet volledig in orde. "Het is een zware domper voor ons. Vooral omdat er geen debat mogelijk was. We wouden nog een scherm installeren om het licht tegen te houden naar het bos, maar we kregen een duidelijke nee."