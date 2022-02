Voor de derde keer geen Beeldig Lommel, ook toekomst onzeker

"Op dit moment zitten we normaal al ver in de voorbereidingen", begint schepen van evenementen en medeorganisator van Beeldig Lommel Peter Vanderkrieken (CD&V). Beeldig Lommel zou normaal op 18 en 19 juli doorgaan. "We zitten met te veel onzekerheid. Buitenlandse vluchten, afspraken met bedrijven; we kunnen ze niet blijven uitstellen."

De laatste editie in 2019 kende een massale opkomst, zo was het stadscentrum zelfs te klein voor alle bezoekers. "Het was toen ook een hele operatie om de bezoekers op een veilige manier te ontvangen. Maar dit jaar speelt de coronapandemie ook nog mee, dus we willen het zekere voor het onzekere nemen", vertelt Vanderkrieken.