Vrachtwagenbestuurder kan ongeval met trein nog navertellen: "Twee centimeter verder en trein had me geramd"

Vrachtwagenbestuurder Marc Van Camp mag van geluk spreken. Toen hij vanmorgen met een laadbak vol grond een manoeuvre inzette, had hij geen idee dat hij zo dicht tegen de sporen kwam met zijn vrachtwagen. "Ik ben blijkbaar toch een centimeter te ver achteruit gereden. En zo'n trein zie je ook niet aankomen als je moet draaien. Ik heb ook geen getoeter gehoord, maar plots zag ik wel lichten aankomen. Dan was het te laat, want een seconde later was de trein er al. Ik voelde niets maar hoorde wel een "boenk" en heb dus veel geluk gehad. Als ik twee centimeter verder achteruit was gereden dan had de trein mijn vrachtwagen geramd. Gelukkig zijn er geen gekwetsten gevallen", vertelt Marc. (lees verder onder de foto)