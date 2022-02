Na Gent en Antwerpen nu ook heisa in Leuven rond moderne aanbouw bij historisch monument: waarom ligt dat zo gevoelig?

"Authenticiteit is een bijkomend aspect", vult hij aan. "Tegenwoordig willen we dat authentieke, dat oude, behouden." Maar dat is niet altijd zo geweest, en ook niet overal, weet Van Goethem. "In het Ancien Regime bijvoorbeeld kon men moeiteloos een oud gebouw afbreken en er een nieuw in de plaats zetten. In andere culturen, zoals in India, kan dat trouwens nu nog. Die vervangen regelmatig 18e eeuwse tempels door een modern exemplaar."