Weer trekt bekende winkel weg uit centrum Hasselt: C&A sluit begin april,  8 werknemers ontslagen

C&A had de huur van de winkel in de Demerstraat vorige week al opgezegd en komt dus niet terug op die beslissing. "Volgens de directie is de winkel in de binnenstad niet winstgevend meer", zegt Mary-Anne Smeets van de socialistische vakbond BBTK. "De huurprijzen zijn volgens hen heel hoog. Ze hebben ook bekeken of er andere locaties geschikt waren maar ze geven aan dat er op dit moment geen enkele locatie is om nog een C&A-winkel uit te baten in het centrum van Hasselt."