Weinig animo in Kamer over energieakkoord federale regering, ook binnen meerderheid: "Taak volbracht? Absoluut niet"

"Het is te gemakkelijk om in dit debat een soort bijziendheid te hebben waarbij men alleen kijkt naar wat er gebeurt op het vlak van energie en blind is voor alles wat daarnaast gebeurt." De Croo wijst op een aantal andere mechanismen en maatregelen die de koopkracht doen stijgen: de koppeling van lonen en uitkeringen aan de stijgende index en de verhoging van de werkbonus en de lastenverlagingen waarover beslissingen zijn genomen.

Maar het energieakkoord zegt dus dat er nog een structurele oplossing moet komen. In dat verband roept De Croo op tot meer samenwerking, onder meer om mogelijk te maken dat meer mensen toegang krijgen tot hernieuwbare energie of in staat worden gesteld om in een geïsoleerde woning te wonen. Een boodschap voor de regionale regeringen dus, die hiervoor bevoegd zijn. In de Kamer was dit aanleiding tot een felle woordenstrijd, waarbij Vooruit en Groen de naam van bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) noemden. Dat viel dan weer in slechte aarde bij de N-VA-fractie.