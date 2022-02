Woonzorgcentrum maakt boekje met levensverhalen van bewoners: "Herinneringen ophalen is goed tegen eenzaamheid"

Aan Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke in Kessel-Lo, Leuven, hangen tegenwoordig verhalen en foto's aan de ramen. Het zijn de levensverhalen en foto's van tien bewoners van het rusthuis. De eindredactie was voor professioneel verhalenvertelster Rien van Meensel. "Al voor de coronacrisis was ik bezig aan het project. Ik zette bewoners van het woonzorgcentrum in een kring en liet hen vertellen, over alle soorten thema's. Ik stelde bijvoorbeelde de vraag hoe ze ooit hun partner hadden leren kennen of waar ze hun eerste kus hebben gehad. De eerste keer dat in die kring zaten, was dat wat onwennig, maar na een aantal keer vertrouwden ze elkaar en keken ze er naar uit om fijne herinneringen te delen."