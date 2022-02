17.000 euro aan achterstallige verkeersbelasting geïnd op 1 dag tijd

Samen met de Vlaamse Belastingdienst zijn verkeerscontroles uitgevoerd op de Koolmijnlaan in Beringen en de N73 in Tessenderlo. Voertuigen die de autobelasting niet betaald hadden, werden uit het verkeer gehaald en moesten hun schuld ter plaatse betalen. In het totaal leverde dat 12.700 euro aan achterstallige verkeersbelasting op voor personenvoertuigen en nog eens 5.000 euro voor vrachtwagens.