Nieuwe zone 30 in Aalter vrij goed gerespecteerd: 2 op de 10 rijden te snel 

Nog niet alle chauffeurs zijn gewend aan de nieuwe snelheidsregels in Aalter die er nu al 5 maanden gelden. Bij flitscontroles in de nieuwe zone 30 liepen 2 op 10 chauffeurs tegen de lamp voor overdreven snelheid. In september ging de maximumsnelheid van 50 naar 30, maar kwamen overtreders er nog met een waarschuwing van af. Nu vallen er effectief boetes in de bus.

Volgens burgemeester Pieter De Crem (CD&V) moet de mentaliteitswijziging in het rijgedrag nog komen. "Dat was ook zo toen in Vlaanderen de snelheid buiten de bebouwde kom overal van 90 naar 70 per uur ging. Een kleine twintig procent is vandaag nog altijd in overtreding, wat zeker niet verwaarloosbaar is."