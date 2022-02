Aalst wil cafécarnaval in goede banen leiden: "Evenwicht tussen vrijheid en veiligheid"

Het stadsbestuur wil in overleg gaan met de horeca-uitbaters en securitydiensten om carnaval te plannen. De stoet is afgeschaft, maar de horeca blijft open en er is ook geen verkleedverbod. Alles moet wel veilig verlopen, laat de burgemeester weten. "We zullen sowieso extra politieagenten inzetten die erop zullen toezien dat er niet te veel volk samengepropt in de cafés zit. We willen de uitbaters en de feestvierders vrijheid geven, maar we moeten een evenwicht vinden tussen gezondheid, economie en veiligheid."

Een Aalsterse caféuitbater riep vorige week op om in carnavalskleren zittend iets te komen drinken tijdens de carnavalsweek.

"Dat idee ga ik niet verbieden, maar goeie afspraken maken goeie vrienden", zegt de burgemeester daarover. "Er is een bepaalde maximale capaciteit per café, die gerespecteerd moet worden. De barometer zou dan misschien op oranje komen te staan, maar ook in die fase blijft een CST-controle verplicht. Dat is een hele grote verantwoordelijkheid voor de horecauitbaters. Daar wil ik hen een handje bij helpen."