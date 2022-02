Aanleg nieuwe fietsbruggen veroorzaakt zes weken hinder op de R4 voor wie van Gent naar Zelzate rijdt

Op de R4 ter hoogte van het Ovaal van Wippelgem, bij Evergem, zijn de funderingswerken voor de fietsbruggen gestart. Daardoor moeten de automobilisten die in de richting van Gent naar Zelzate rijden, zes weken over de rechterrij- en pechstrook rijden. In de andere richting rijdt het verkeer tijdelijk over versmalde rijstroken.

Dit zal heel wat vertraging veroorzaken, laat Marijn Struyf van De Werkvennootschap weten. "Er zijn geen omleidingen voorzien omdat de hinder beperkt zal blijven. Weggebruikers zullen iets trager langs de werfzone moeten rijden. We vragen uitdrukkelijk aan de automobilisten om de signalisatie in de gaten te houden en de snelheidsbeperking te respecteren."