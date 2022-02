Aardgasfactuur nadert gemiddeld 4.000 euro op jaarbasis, meldt energieregulator Creg

Ook de gemiddelde stroomfactuur gaat steil omhoog in januari, naar gemiddeld 1.748 euro, tegen 1.386 euro in december. Dus een stijging met 362 euro. In Vlaanderen bedraagt de gemiddelde factuur in januari 1.740 euro, in Brussel 1.674 euro en in Wallonië 1.831 euro. Ook hier geldt dezelfde opmerking: het gaat om variabele contracten op basis van prijzen in januari uitgezet op jaarbasis.



Toch ook een beetje goed nieuw. Uit de eerste cijfers die de Creg binnenkrijgt blijkt dat de contracten voor februari licht dalen. De regulator denkt midden deze maand daar meer duidelijkheid over te kunnen brengen.