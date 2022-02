Nieuwe, agressievere hiv-variant ontdekt, die al na één of twee jaar tot levensbedreigende infectie kan leiden

Is dat slecht nieuws? Voor een stuk zeker wel. Vandekerckhove: "Het is de eerste keer dat de immuniteit zo snel daalt bij mensen die besmet zijn."



Maar voor een ander stuk weer niet. De bestaande medicamenten helpen ook tegen de nieuwe variant, het is alleen zaak patiënten zo snel mogelijk te behandelen. En ook: "De variant is dertig jaar geleden ontstaan, maar nu pas duidelijk in kaart gebracht. Het valt dus wel mee met de verspreiding ervan."

Tegelijkertijd weten we niet veel over de verspreiding van de nieuwe variant. Van de 40 miljoen seropositieven in de wereld - en de 18.000 in België - weten we doorgaans niet met welke variant ze besmet. En al helemaal niet in sub-saharisch Afrika, waar 1 op de 4 patiënten niet eens toegang tot therapie hebben.