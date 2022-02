Amazon breekt Amerikaans beursrecord: 191 miljard dollar meer waard in één dag

Oorzaak? Tegenvallende cijfers van Facebook-moeder Meta. Nadat CEO Mark Zuckerberg woensdagavond voor het eerst in de geschiedenis van zijn bedrijf moest toegeven dat het gebruikers is kwijtgespeeld, duikelde het aandeel van Meta meer dan 25 procent naar beneden, waardoor het ruim 230 miljard dollar - een dikke 200 miljard euro - minder waard was. Het grootste verlies in beurswaarde ooit.