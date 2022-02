"95 procent van de cocaïne komt van hier": Bart De Wever zoekt in Colombia partners voor strijd tegen drugshandel

In Colombia heeft De Wever onder andere met de president gesproken. "Die man meent het echt." Maar volgens De Wever gaan die vergaderingen ook vaak over de verantwoordelijkheid van het Westen: "Zij duwen in elke meeting onmiddelijk waar het pijn doet. Ze zeggen: Jullie Europeanen snuiven die rommel. Jullie veroorzaken hier in ons land een ecocide. Honderden duizenden hectares regenwoud die worden platgebrand om coca te planten. En alle moorden die daarbij komen kijken." De Wever verwijst naar twee agenten die afgelopen maand vermoord werden in Colombia. "Dat is het gezicht achter de drugs en achter het lijntje coke dat in Europa wordt gesnoven", legt De Wever uit. "Geweld is hier nooit veraf."