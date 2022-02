Eroticazaak Erotische Verbeelding in Antwerpen sluit na 27 jaar de deuren, webshop blijft wél bestaan

De winkel is gezellig ingericht, er branden kaarsjes, er is een zetelhoekje en dat allemaal tussen de seksspeeltjes. Het is geen seksshop, maar een erotische winkel, vertelt Ann. “Erotiek is iets wat toch meer tot de verbeelding speelt. Het heeft vooral te maken met sensualiteit, vrouwelijkheid en je goed in je vel voelen. Het draait meer rond liefde en respect voor elkaar. Dat is altijd de insteek van de winkel en van mijn boeken geweest. De liefde van 27 jaar mijn winkel heb ik echt in mijn drie boeken gestopt.”