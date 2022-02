BEKIJK: Expo 50 jaar carnavalsaffiches in Aalst: "Een wandeling doorheen het verleden"

Het verleden dat getoond wordt in deze tijdelijke expo is nog maar van de afgelopen 50 jaar, want het carnaval bestaat al veel langer. Er is zelfs sprake van een dergelijke viering in 1432. De Aalstenaars zijn dus al heel lang bezig met feestjes te bouwen. De traditie van een jaarlijkse affiche, die dan het uithangbord is van het feest, bestaat ook al lang: de eerste carnavalsaffiche in deze traditie dateert uit 1923. Dat was het jaar waarin de eerste officiële carnavalsstoet uitging.