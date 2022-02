Diplomatiek is er druk verkeer gaande en gepland rond Oekraïne. In het oosten van Oekraïne zijn mensen zich bewust van de oorlogsdreiging, al is dat niet echt nieuw voor hen. De gevechten in Donjetsk en Loegansk sinds 2014 maken de spanning tastbaar, maar de sporen van de slechte verhouding met Rusland laten zich ook elders in het land voelen. Een reportage van onze ploeg ter plaatse.