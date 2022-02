Betogen, levert dat nog iets op? Beluister onze jongerenpodcast

Simon Vermeulen (27) uit Leuven is journalist voor VRT NWS. (Hij is verantwoordelijk voor de content op de Instagrampagina van VRT NWS en het tienerkanaal nws.nws.nws.) Simon is ervan overtuigd dat betogen relevanter is dan ooit. Vooral in combinatie met sociale media kan je echt een impact hebben. "Met een goed bord kan je de wereld rond", zegt hij. Maar volgens Simon is betogen tegenwoordig "de nieuwe zondagshobby" geworden. "Vandaag betogen we voor de Afghanen, morgen voor de olijfbomen in Griekenland en daarna voor de huisdieren in Amerika." Daardoor kan er onmogelijk media-aandacht gegeven worden aan alle betogingen. Simon is ervan bewust dat nieuwsmedia vaak op de rellen focussen, maar hij vindt het ook belangrijk om de beelden van geweld die rondgaan op sociale media, te kaderen.