Britse kranten zien het somber in voor premier Johnson na vertrek van 4 medewerkers: "Kan de laatste het licht uitdoen?"

Eerst was er het nieuws dat het hoofd van Johnsons beleidscel Munira Mirza opstapte, maar dan volgden nog 3 ontslagbrieven van kabinetsmedewerkers. Mirza was vooral verontwaardigd over de manier waarop Johnson zich had verdedigd tegen de kritiek op de feestjes in zijn ambtswoning tijdens de Britse lockdown, een schandaal dat intussen "Partygate" gedoopt is.