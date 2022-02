Broer en dakwerker Larris Hendrickx: "Als Loena een medaille wint, gaat het dak eraf!"

Naast dakwerker is Larris ook een ijshockeyer. "Daardoor is Loena's carrière eigenlijk begonnen. Rinze en ik zaten in de ijshockeyploeg en onze andere broerJorik wilde ook meedoen. Maar omdat hij nog geen enkele ervaring op het ijs had, moest hij eerst op ijsgewenning bij de kunstschaatsers. Hij is daar nooit gestopt en heeft de microbe doorgegeven aan Loena." Jorik is al een tijdje geen kunstschaatser meer, maar wel de trainer van zijn zus.